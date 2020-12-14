РИАМО - 14 дек. Специалисты «Мособлгаза» газифицировали 41 населенный пункт Московской области в текущем году, сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.

«Ключевая программа для «Мособлгаза» - это губернаторская программа газификации Московской области. По ней мы ежегодно даем возможность подключиться 10 тысячам жителей Подмосковья. Ежегодно мы газифицируем 50 новых населенных пунктов», - сказал Баранов в эфире телеканала «Москва 24».

Он уточнил, что на данный момент 41 населенный пункт региона уже газифицирован. За последние две недели этого года планируется газифицировать оставшиеся населенные пункты.

По его словам, каждый год в Московской области проводится более 25 тысяч подключений новых абонентов. Каждое четвертое подключение в России производится в Подмосковье.​

Он добавил, что специалисты «Мособлгаза» бесплатно заменили газовое оборудование ветеранам и многодетным семьям. Работа была проведена по поручению губернатора Московской области.

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