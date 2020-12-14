РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В связи с участившимися фактами мошенничества жителей Люберец призывают не переводить деньги тем, кто звонит с незнакомых номеров, сообщил на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

В понедельник в администрации городского округа состоялось традиционное оперативное совещание.

«Хочу еще раз предупредить наших жителей, чтобы они были предельно внимательными, не отправляли большие суммы денег мошенникам. Проверяйте в банке номера телефонов, с которых вам звонят. Сообщайте в полицию, чтобы мы оперативно реагировали», - сказал Романцев.