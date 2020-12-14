РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. За минувшие сутки в Люберцах выявили 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 3 281 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 1 484 случая коронавируса.

«В Люберцах выявили за сутки 40 новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 3 281 заболевший», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили 30 новых заболевших коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 890 пациентов с Covid-19. В Дзержинском не выявили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 1 208 человек.

За все время пандемии в регионе подтверждено 129 305 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 2 505 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 91 222 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках.

- Подтверждена высокая эффективность российской вакцины «Спутник V». Среди испытуемых из группы, которая получила плацебо, было зарегистрировано 20 тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В группе, где использовалась вакцина, подобных случаев не выявлено.

- В России не собираются вводить жесткий карантин в новогодние праздники. Ранее такие предположения делали некоторые СМИ.

- Музеи Подмосковья возобновили работу в обычном режиме. Перерыв в работе культурных объектов длился около двух месяцев.

- Онлайн‑запись на вакцинацию от Covid‑19 запустили в Подмосковье. Для вакцинации по Covid завершены все работы на 92 пунктах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.