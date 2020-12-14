РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Почти 90 порций комплексного обеда предоставил медикам скорой помощи ресторан в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Акция по обеспечению врачей скорой медицинской помощи горячими обедами продолжается с весны. В понедельник, 14 декабря, ресторан «Дюшес» предоставил 87 бесплатных комплексных обедов для медиков», - говорится в сообщении.

Меню составлено на всю неделю, оно каждый день будет разным, количество порций зависит от полученной заявки.

«Список желающих помочь пополняется ежедневно. На очереди уже стоит ресторан «Пронто» из Павшинской поймы. Среди предпринимателей оказалось немало тех, кто осознает свою социальную ответственность», - отметил сотрудник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Алексей Горячев.

Он подчеркнул также, что пандемия многих сплотила: поддержка от бизнеса, посильная помощь и благотворительные акции ежедневно помогают врачам спасать десятки жизней.

«Представители ресторана «Дюшес» планируют расширить перечень адресатов – отправлять обеды не только в скорую, но и в другие медицинские учреждения округа», - заключается в материале.