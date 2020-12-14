РИАМО - 14 дек. Видео пожара в Транспортном проезде в Одинцове разместили в группе «Типичное Одинцово» соцсети «ВКонтакте», площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

«Пожар в Транспортном проезде такой силы, что пожарные расчеты не справляются. Огонь перекинулся на соседние постройки», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Объявлен повышенный ранг пожара №2.

На месте работают 23 единицы техники и 82 человека. По предварительным данным, пострадавших нет.

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