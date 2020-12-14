РИАМО - 14 дек. Коллектив хорового отделения Одинцовской детской музыкальной школы завоевал звание лауреата I степени на международном конкурсе «Музыка звезд», говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Престижное творческое состязание проводится под патронатом Международного благотворительного фонда В. Спивакова при поддержке министерства культуры Московской области. Глава муниципалитета Андрей Иванов поздравил участников и наставников коллектива с победой.

«Хочется поздравить как участников хора, так и их творческих наставников - хормейстера Светлану Наумову и концертмейстера Сергея Жигарева, с блестящим выступлением. В рецензии жюри было отмечено, что исполнение ребят отличалось «благородством и сдержанностью, вниманием к звуку и интонационному строю, тщательностью отделки деталей, бережным отношением к детскому голосу». Уверен, это не последняя победа нашего замечательного коллектива», - сказал Иванов.

Задача конкурса «Музыка звезд» - выявление одаренных людей, помощь в развитии их творческих способностей, обмен опытом между коллективами и их руководителями, повышение профессионального мастерства.