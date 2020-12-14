РИАМО - 14 дек. Личный кабинет «Мособлгаза» предоставляет жителям региона свыше 40 услуг в режиме онлайн, в нем зарегистрировалось уже 1,7 миллиона пользователей, сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.

«Личный кабинет клиента развивается у нас активно. У нас уже 1,7 миллиона абонентов в личном кабинете и более 40 услуг мы предоставляем онлайн, дистанционно», - сказал Баранов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что на Московскую область выпала большая нагрузка в пандемию коронавирусной инфекции. Специалисты компании занимались перепрофилированием больницы в Селятине, в которой был выполнен почти весь объем работ за 11 суток.

«На наших площадях открыто производство масок защитных для населения. Безусловно, мы всеми способами будем помогать региону пройти через этот непростой период», - отметил Баранов.​