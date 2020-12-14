РИАМО - 14 дек. Фестиваль настольного тенниса Rocket Fest — 2020 состоялся в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе, турнир проводился в течение двух дней – 12 и 13 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

К участию в соревнованиях допускались только непрофессиональные игроки старше 18 лет. Участие в играх приняли порядка 70 спортсменов.

«В первый игровой день отношения между собой выясняли теннисисты-любители «Лиги Про» с разными рейтингами. В воскресенье, 13 декабря, прошли региональные отборочные игры, на которых разыгрывались путевки на V Личный чемпионат России среди любителей», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Фестиваль проводился при поддержке министерства спорта Московской области и региональной Федерации настольного тенниса.