РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. На стадионах в поселках Малаховка и Томилино городского округа Люберцы начали работу бесплатные катки, говорится в сообщении комитета по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

«Каток на стадионе «Труд» в Малаховке работает ежедневно с 12:00 до 21:30, в выходные - с 10:00 до 21:30. Каток на стадионе «Урожай» открыт ежедневно с 16:00 до 22:00, в выходные с 13:00 до 22:00, там через несколько дней откроется прокат коньков», - говорится в сообщении.

Вход на каток бесплатный с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции (соблюдение социальной дистанции, вход на стадион в масках, измерение температуры тела).