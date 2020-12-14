РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Библиотекари подмосковного Подольска стали дипломантами II степени Всероссийского конкурса «Я - библиотекарь!», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Дипломами II степени Всероссийского конкурса «Я - библиотекарь!» удостоены заведующая библиотекой №22 Юлия Подситкова и сотрудники библиотеки №26 Любовь Сапрыкина и Ольга Клыкова. Так, библиотека №22 представила на конкурс проект «Порхающие цветы: махаон, адмирал, монарх и другие». Чтобы пробудить интерес посетителей к познанию окружающего мира, библиотека приобрела бабочкарий - мини-ферму для бабочек. Был поставлен опыт по выведению бабочек из куколок», - говорится в сообщении.

Библиотека №26 уже в четвертый раз успешно участвует во Всероссийском конкурсе «Я - библиотекарь!». В этом году библиотекари отправили на конкурс творческую работу «80 лет на библиотечной орбите». Она посвящена юбилею учреждения и получила второе призовое место в номинации «Опыт работы библиотеки».