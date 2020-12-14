РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Выполнить нормативы комплекса ГТО по стрельбе из электронного оружия жители городского округа Люберцы смогут 16 декабря во Дворце спорта «Триумф», сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета Владимир Сурков.

«Всем желающим поучаствовать в выполнении нормативов ГТО по стрельбе из электронного оружия необходимо отправить заявку на регистрацию на адрес электронной почты: gtolubertsy@yandex.ru. Спортивное мероприятие состоится 16 декабря в 14:00 в ДС «Триумф» по адресу: улица Смирновская, дом 4», - сказал Сурков.

Он добавил, что всем участникам нужно иметь при себе медицинский допуск, защитную маску, спортивную форму и обувь.

Дополнительную информацию об участии можно получить по телефону: 8(495)567-43-74.