РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Три золотых, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали юные борцы из Люберец на турнире по грепплингу и бразильскому джиу-джитсу в Москве, говорится в сообщении комитета по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Команда Fight club ground and pound из Люберец под руководством тренера Севака Авагяна приняла участие в турнире Rock&Rolling 8 Gi + (No-Gi) по грепплингу и бразильскому джиу-джитсу в Москве.

«Юные спортсмены выступили достойно. Золотые медали - у Артема Сковородина (Gi + (No-Gi), у Павла Благодатова - первое место (Gi) и третье место (No-Gi), бронзовая медаль - у Анастасии Муромцевой (Gi) и серебро (No-Gi)», - говорится в сообщении.