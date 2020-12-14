РИАМО - 14 дек. Мэр столицы Сергей Собянин наградил лауреатов московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Цель премии – выражение общественного признания гражданам и организациям, внесшим особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – говорится в сообщении.

Премия вручается в городе с 2014 года. Всего в ее рамках наградили 15 семей, десять общественных и культурных деятелей, 27 организаций.

В этом году премия «Крылья аиста» была присуждена в трех номинациях: «Лучшая семья года», «Лучшая организация года» и «Персона года».

Победа в номинации «Лучшая семья года» присуждается семье усыновителей, опекунов (попечителей), приемной семье или патронатной семье за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Лучшей организацией года» может стать компания, которая внесла особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Государственный, политический или общественный деятель, представитель науки и культуры, СМИ и иных сфер деятельности могут стать персоной года, если внесли особый вклад в развитие в мегаполисе семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Лауреатами премии этого года в номинации «Лучшая семья года» стали семья Игоря Бари (шесть приемных детей), семья Светланы Зачесовой и Константина Леочко (пять детей, из них четверо приемных), семья Валентины Титовой и Виктора Титова (13 детей, из них шесть приемных).

Лучшими организациями 2020 года стали отдел соцзащиты населения района Преображенское ВАО, ГКУ Москвы «Центр содействия семейного воспитания «Петровский парк», ГБУ столицы «Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом», благотворительный фонд «Дом с маяком».

В номинации «Персона года» отмечена исполнительный директор, соучредитель, руководитель благотворительного фонда «Дорога Жизни», член Общественной палаты РФ Анна Котельникова.

Лауреаты премии «Крылья аиста» получают нагрудный знак, диплом и статуэтку, которая изображает летящего аиста и ребенка. А каждый лауреат данной премии в номинации «Лучшая семья года» получит по 1 миллиону рублей.