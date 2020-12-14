РИАМО - 14 дек. В Наро-Фоминске на аукцион по аренде был выставлен земельный участок площадью 3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

На земельном участка, который будет сдан в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца, присутствует древесно-кустарниковая растительность, а также частичное асфальтное покрытие. На текущий момент объекты строительства на участке отсутствуют.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Наро-Фоминского городского округа Московской области на торги выставлен земельный участок (50:26:0100403:948) площадью 3 тысячи квадратных метров для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен непосредственно в городе Наро-Фоминск, улица 2-я Каменская», – говорится в сообщении.

Ежегодная плата за пользование участков составляет 1,178 миллиона рублей.

Электронный аукцион пройдет 26 января 2021 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 января следующего года на электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке. Номер процедуры: 46650