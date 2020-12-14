РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Интеллектуальное соревнование «РосКвиз», приуроченное ко Дню Конституции, провели на минувшей неделе в Подмосковье сторонники «Единой России» совместно с музейным комплексом «Зоя», в нем поучаствовали более 100 человек, из них от Люберец – более 10 игроков, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

В этот раз игра «РосКвиз» прошла в онлайн-формате и представляла собой тест из 47 вопросов об основном законе Российской Федерации с множеством вариантов ответов, из которых один или несколько являлись правильными.

«Игра ко Дню Конституции отличалась хорошей организационной работой и интересными вопросами. «РосКвиз» - игра не из простых. От этого интереснее сам процесс. Я играю уже давно и хочу отметить, что каждый раз проверяю знания о своей стране, узнаю что-то новое. Именно этим мне и нравится «Росквиз», - сказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Люберцы Владимир Беловодский.

Он добавил, что удаленный формат не стал препятствием для любителей интеллектуальных состязаний. В числе участников - руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец Александр Шлапак и руководитель местного волонтерского штаба Георгий Николаев. В этот раз участники соревновались индивидуально, и все игроки из округа проявили себя очень достойно.

«РосКвиз» - серия интеллектуальных игр, организация которых приурочена к значимым Всероссийским датам. Цель проведения игр - развитие новых досуговых форм работы, популяризация культурно-содержательного досуга.