РИАМО - 14 дек. Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского городского округа провели профилактическое мероприятие «Детское кресло», в рамках которого напомнили водителям о важности правильной перевозки детей в автомобилях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В первую очередь сотрудники ГИБДД обращали внимание на перевозку детей без специальных удерживающих устройств и ремней безопасности.

«В случае нарушений родители юных пассажиров получали административные штрафы. С ними также проводили профилактические беседы. Если дети перевозились в соответствии с ПДД, инспекторы искренне благодарили их», — говорится в сообщении.

Представители ГИБДД отмечают, что сознательность родителей постепенно растет, случаи нарушений становятся скорее исключением из правил.

За 11 месяцев 2020 года на дорогах, обслуживаемых одинцовской Госавтоинспекцией, произошло 16 ДТП с участием несовершеннолетних. В этих дорожных происшествиях один ребенок погиб и еще 17 получили травмы.