РИАМО - 14 дек. В подмосковном Одинцове завершается проектирование двух детских садов в жилом квартале «Одинград. Квартал «Семейный», каждый из них рассчитан на 130 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Начать строительство объектов планируется уже в первом полугодии 2021 года. В эксплуатацию детские сады будут введены до конца 2022 года. Трехэтажные современные здания смогут принять 260 детей», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

После окончания строительства их передадут в собственность муниципалитета, добавил он.

Помимо помещений для групп, в детсадах предусмотрят кабинеты врача, логопеда и психолога, физкультурный и музыкальный залы.

Кроме того, на уличной территории установят современные игровые площадки, теневые навесы, обустроят зоны прогулок и отдыха.