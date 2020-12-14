РИАМО - 14 дек. Площадь пожара, который вспыхнул на складе в подмосковном Одинцове, увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших в результате возгорания нет, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 15:33 спасателям поступила информация о возгорании в нежилом здании по адресу: город Одинцово, Транспортный проезд, дом 1. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение внутри склада на площади 500 квадратных метров.

«Площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время на месте продолжают работать специалисты», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по предварительным данным, пострадавших нет.​

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