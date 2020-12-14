РИАМО - 14 дек. В рамках заключительных клинических испытаний первой вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат показал высокую эффективность, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Эффективность препарата в контрольной точке исследований достигла 91,4%, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Также препарат показал 100% эффективность против развития тяжелой формы коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.
Среди испытуемых из группы, которая получила плацебо, было зарегистрировано 20 тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В группе, где использовалась вакцина, подобных случаев не выявлено.
Вакцина «Спутник V» поступила во все регионы РФ. Поставки данного препарата проводились в рамках массовой вакцинации жителей страны. Свыше 18 тысяч добровольцев приняли участие в доставке лекарств пациентам.
С начала пандемии в России зафиксировано 2 681 256 случаев коронавируса, скончался 47 391 пациент, выздоровели 2 124 797 пациентов.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
14 ДЕКАБРЯ
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках.
- Подтверждена высокая эффективность российской вакцины «Спутник V». Среди испытуемых из группы, которая получила плацебо, было зарегистрировано 20 тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В группе, где использовалась вакцина, подобных случаев не выявлено.
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