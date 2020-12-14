РИАМО - 14 дек. В рамках заключительных клинических испытаний первой вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат показал высокую эффективность, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Эффективность препарата в контрольной точке исследований достигла 91,4%, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Также препарат показал 100% эффективность против развития тяжелой формы коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Среди испытуемых из группы, которая получила плацебо, было зарегистрировано 20 тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В группе, где использовалась вакцина, подобных случаев не выявлено.

Вакцина «Спутник V» поступила во все регионы РФ. Поставки данного препарата проводились в рамках массовой вакцинации жителей страны. Свыше 18 тысяч добровольцев приняли участие в доставке лекарств пациентам.

С начала пандемии в России зафиксировано 2 681 256 случаев коронавируса, скончался 47 391 пациент, выздоровели 2 124 797 пациентов.​​

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках.

- Подтверждена высокая эффективность российской вакцины «Спутник V». Среди испытуемых из группы, которая получила плацебо, было зарегистрировано 20 тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В группе, где использовалась вакцина, подобных случаев не выявлено.

- В России не собираются вводить жесткий карантин в новогодние праздники. Ранее такие предположения делали некоторые СМИ.

- Музеи Подмосковья возобновили работу в обычном режиме. Перерыв в работе культурных объектов длился около двух месяцев.

- Онлайн‑запись на вакцинацию от Covid‑19 запустили в Подмосковье. Для вакцинации по Covid завершены все работы на 92 пунктах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.