РИАМО - 14 дек. Банк «Открытие» выдал займы на 4,5 миллиарда рублей в рамках программы правительства Москвы по льготному кредитованию бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития подвел итоги семи месяцев реализации программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Программа стартовала в апреле. Город субсидирует банкам 6% ставки по взятым до 15 апреля кредитам, и до 8% — по займам, оформленным позднее.

«Итоговая годовая ставка для предпринимателей с учетом финансовой поддержки из бюджета составляет от 3 до 7%», - отмечается в материале.

Востребованность городской программы льготного кредитования бизнеса продолжает расти. К этому моменту льготные кредиты на сумму более 86,2 миллиарда рублей получили свыше 9,7 тысячи компаний. Еще 480 компаниям одобрены заявки на сумму 35,2 миллиарда рублей.

«По информации банков, программа крайне востребована среди компаний в сфере торговли, обрабатывающих производств, строительства и различных видов услуг», — уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Банк «Открытие» предоставил займы 68 малым и средним предприятиям Москвы на сумму почти 4,5 миллиарда рублей. Средний размер кредита составил 66 миллионов рублей. Так, логистическая компания «Олтим-Центр» получила стабилизационный кредит в размере 35 миллионов рублей. 8% ставки стабилизационного кредита город возместит за компанию по программе поддержки.

«Поддержка малого бизнеса с первых дней пандемии стала приоритетом для банка «Открытие». Собственные меры банка по поддержке клиентов и участие в программе правительства Москвы, в том числе и в других госпрограммах, позволяют предпринимателям сохранять рабочие места и развивать бизнес в новых условиях. Общий объем поддержки составил 22,8 миллиарда рублей», - отметила руководитель блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие» Надия Черкасова.

По словам руководителя компании «Олтим-Центр» Тимура Назаралиева, благодаря предоставленным кредитным денежным средствам по сниженной процентной ставке компании удалось в период пандемии и роста стоимости горюче-смазочных материалов сохранить цены на предоставляемые услуги действующим клиентам, а также предоставить скидки новым партнерам.

«Это позволило нарастить клиентскую базу, тем самым увеличить операционную выручку компании», — сказал Назаралиев.

Получить льготный кредит или снизить ставку по уже действующим займам могут любые субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Москвы. Городская программа продолжит действовать до конца года.

Чтобы узнать подробнее об условиях предоставления кредитов и оставить заявку на получение денежных средств, необходимо обратиться в любой из банков – участников программы.

В программу вошли 11 ведущих кредитных организаций столицы. Кроме Сбербанка, Совкомбанка и банка «Финансовая корпорация «Открытие», партнерами правительства Москвы по предоставлению выгодных займов для бизнеса стали Банк ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк), Росбанк, банк «Зенит», банк «Интеза».​​