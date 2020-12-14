РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Коммунальщики Подольска очистили от снега и наледи свыше 720 тысяч квадратных метров за прошедшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

На территории Московской области идет снегопад. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, за минувшие сутки в Подмосковье для ликвидации последствий снегопада на дворовых и общественных территориях было задействовано 13 590 дворников и 1 107 единиц спецтехники.

«В городском округе Подольск за минувшие сутки от снега и наледи было убрано 723,4 тысячи квадратных метров. Также на территории муниципалитета 173,8 тысячи квадратных метров было обработано противогололедными материалами», - говорится в сообщении.

Всего в регионе убрано от снега и наледи 12,06 миллиона квадратных метров. Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными материалами. За прошедшие сутки обработано реагентами – 13,28 миллиона квадратных метров. В каждом муниципалитете организовано место складирования снега.

Согласно действующему в Московской области регламенту зимней уборки территорий, подмести снег необходимо в течение двух часов после выпадения 2 сантиметров снега. Зачистить ледяные накаты – в течение 5 часов после начала гололеда. Обработка территории противогололедными материалами – 2 часа после окончания снегопада. Вывозить снег должны не позднее 5 суток после окончания снегопада.

В первую очередь необходимо очищать выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим социально значимым объектам. Затем очищать внутриквартальные проезды и детские площадки. Также важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и родители могли с комфортом проводить на них время.