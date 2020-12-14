РИАМО - 14 дек. Музыканты группы «Би-2» решили распрощаться с 2020 годом масштабным новогодним онлайн-шоу с символичным названием Happy New Best, которое состоится в последнее воскресенье года, 27 декабря, говорится в сообщении пресс-службы музыкального коллектива.

«Happy New Best станет самым грандиозным онлайн-концертом в истории группы: шоу пройдет в настоящем концертном зале с полным концертным сетапом, который группа использует на своих офлайн-шоу», — говорится в сообщении.

Ярчайшая сценография и световое шоу, 30 любимых песен, все новые хиты группы и акустический сет на второй сцене — от настоящего концерта шоу будет отличать только то, что все зрители концерта будут виртуальными. Но и они смогут попасть в зал: во время шоу напротив сцены будут расположены специальные экраны, на которые будут выводиться Zoom-трансляции с поклонниками группы.

Кроме того, самые преданные фанаты смогут попасть на специальный meet-n-greet, который группа устроит перед концертом. Трансляция шоу будет также доступна в VR-формате — чтобы зрители могли увидеть даже мельчайшие детали. При этом стоимость входного билета на эксклюзивную трансляцию уникального выступления «Би-2» будет не выше средней стоимости фильма в онлайн-кинотеатрах.

На концерте прозвучат и три премьеры этого года: «Пекло», «Депрессия» и «Бог проклятых» — новый трек «Би-2» впервые будет сыгран в электрической лайв-версии.

Снимать и транслировать шоу будут 15 профессиональных операторов, а за звук отвечает команда лучших саунд-инженеров «Би-2», обеспечивающих топовое звучание на всех живых концертах группы.

Поскольку Happy New Best проводится в канун Нового года, «Би-2» приготовили множество подарков для зрителей. Среди поклонников группы будет разыграно несколько сотен билетов на будущие концерты, а главным призом станет брендированный в стилистике «Би-2» автомобиль, обладателя которого группа определит случайным образом среди зрителей трансляции в прямом эфире.​