РИАМО - 14 дек. Льготная ипотека оказала значительную поддержку для строительной отрасли Москвы во время пандемии коронавируса, при этом в столице заключена значительная доля ипотечных договоров по сниженной ставке, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Программа призвана поддержать граждан, которые получили возможность приобрести жилье на более выгодных условиях, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падающим спросом. Только в Москве банки получили свыше 170 тысяч заявок на оформление льготной ипотеки», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что в Москве на льготных условиях заключено свыше 43 тысяч кредитных договоров, а 97% кредитов уже фактически выданы. При этом в столице отмечается рост спроса на жилье, что также отражено в данных по объемам ипотечного кредитования.

«Это позитивно сказывается на функционировании строительной отрасли - важнейшей части экономики Москвы: в стройке и смежных отраслях трудится более миллиона горожан, отрасль обеспечивает порядка 17% ВРП», - добавил Бочкарев.

Несмотря на ограничения, введенные из-за Covid-19, с начала года в городе ввели в эксплуатацию 3,9 миллиона квадратных метров жилья, что превысило годовой план.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена президентом России Владимиром Путиным в середине апреля текущего года в рамках мер экономической поддержки, связанных с пандемией коронавируса.