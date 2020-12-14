РИАМО - 14 дек. Через месяц завершат прием работ на губернаторскую премию «Медиана», в конкурсе могут участвовать журналисты и блогеры, которые активно освещают жизнь Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

От каждого претендента принимается только одна работа. Это может быть теле- и радиосюжет, видеоролик, фото, материал в газете, журнале, интернет-издании, пост в соцсетях и блоге, мультимедийный проект, презентация, эссе. Основное условие – работа должна быть опубликована в этом году и не позже 30 ноября.

«Победителей определит экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. 15 лауреатов получат денежные призы», - говорится в сообщении.

Также будет названа лучшая муниципальная пресс-служба.

«Я призываю журналистов и блогеров присылать свои материалы. Большую часть года я живу в Подмосковье, и вижу, как руководство региона использует обратную связь и с журналистами, и с блогерами. Это очень важно – корректировать курс по модернизации жизни в Московской области, по строительству новых объектов инфраструктуры с тем, что думают жители», - отметил член жюри, главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

По его словам, нет лучшего источника для обратной связи, чем материалы, которые готовятся в сообществе журналистов и блогеров.

«Поэтому продолжайте писать про Московскую область, но самое главное – те, кто чувствует, что их материалы талантливы, присылайте на конкурс – мы рассмотрим», - добавил Ремчуков.

Форма подачи заявки находится на сайте. По всем вопросам можно обращаться на e-mail mediana@mosreg.ru.