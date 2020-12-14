РИАМО - 14 дек. В детском бассейне «Грудничок» в ТиНАО Москвы специалисты выявили нарушения мер профилактики коронавируса, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Бассейн расположен по адресу: поселение Сосенское, улица Александры Монаховой, дом 109, корпус 4.

«В ходе осмотра помещений бассейна раннего плавания «Грудничок» установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — сказал Мустафаев.

Он пояснил, что на входе в здание отсутствовали дезинфицирующие средства, также не было пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и не проводилась термометрия сотрудников.

Сейчас проводится лабораторное исследование проб воды из бассейна. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках.

- Подтверждена высокая эффективность российской вакцины «Спутник V». Среди испытуемых из группы, которая получила плацебо, было зарегистрировано 20 тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В группе, где использовалась вакцина, подобных случаев не выявлено.

- В России не собираются вводить жесткий карантин в новогодние праздники. Ранее такие предположения делали некоторые СМИ.

- Музеи Подмосковья возобновили работу в обычном режиме. Перерыв в работе культурных объектов длился около двух месяцев.

- Онлайн‑запись на вакцинацию от Covid‑19 запустили в Подмосковье. Для вакцинации по Covid завершены все работы на 92 пунктах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.