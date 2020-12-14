РИАМО - 14 дек. Нежилое здание загорелось в Одинцове, площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 15:33 поступила информация о возгорании в нежилом здании по адресу: Одинцово, Транспортный проезд, дом 1.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение внутри склада на площади 500 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимают участие 20 единиц техники и 71 человек.

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