РИАМО - 14 дек. В Краснознаменске объявили аукцион на благоустройство площади Ленина, соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
«Опубликована закупка на благоустройство Площади Ленина в Краснознаменске», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.
Благоустройство площади Ленина планируется вместе с прилегающей зоной отдыха, которая находится рядом с прудом городского округа Краснознаменск в Подмосковье.
Благоустройство городской площади пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Объект включили в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». Финансы на благоустройство будут идти со счетов Федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Завершение работ запланировано на 2021 год.
Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется до 31 декабря 2024 года. Общий бюджет нацпроекта превышает 1 триллион рублей. Он помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.
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