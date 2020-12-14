РИАМО - 14 дек. В Краснознаменске объявили аукцион на благоустройство площади Ленина, соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство Площади Ленина в Краснознаменске», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Благоустройство площади Ленина планируется вместе с прилегающей зоной отдыха, которая находится рядом с прудом городского округа Краснознаменск в Подмосковье.

Благоустройство городской площади пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Объект включили в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». Финансы на благоустройство будут идти со счетов Федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Завершение работ запланировано на 2021 год.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется до 31 декабря 2024 года. Общий бюджет нацпроекта превышает 1 триллион рублей. Он помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.