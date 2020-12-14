РИАМО - 14 дек. В Черноголовке объявили электронный аукцион на благоустройство общественной территории города, извещение соответствующего характера опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство общественной территории в Черноголовке», - отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Завершение работ по благоустройству общественной территории, которая ограничена Школьным бульваром и улицей Лесной в городском округе Черноголовка Московской области, запланировано на 2021 год.

Благоустройство территории состоится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Объект включили в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». Работы по его благоустройству будут финансироваться за счет бюджетов Подмосковья, городского округа Черноголовка и муниципального.

Национальный проект «Жилье и городская среда», призванный помочь гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными, реализуется до 31 декабря 2024 года. Его бюджет превышает 1 триллион рублей.