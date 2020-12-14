РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Юная вокалистка из клуба «Мечта» подмосковного Красногорска Екатерина Воронина стала призером всероссийского конкурса, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Екатерина Воронина из МАУ «КДК «Мечта» стала лауреатом 3 степени на Всероссийском открытом дистанционном вокальном конкурсе «Голос России», - говорится в сообщении.

Конкурс был организован при агентстве творческих технологий «Конкурсант» в Краснодаре.

«Несмотря на заочное участие и большое количество участников, Екатерине удалось занять призовое место», - добавляется в материале.

Педагог девочки - Анастасия Мурзина - награждена благодарственным письмом.