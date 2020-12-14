РИАМО - 14 дек. Премьеру спектакля «Дядя Ваня», которая впервые за историю Московского Губернского театра под руководством народного артиста России Сергея Безрукова прошла в электронном формате, смотрели из разных стран мира, однако наибольшее количество зрителей были жителями столицы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Только за сутки, 11 декабря, за время прямого эфира и последующие 24 часа спектакль «Дядя Ваня» посмотрели почти 2 тысячи онлайн-зрителей из России, Украины, Казахстана, Германии, Норвегии, США, Австрии, Монако, Финляндии, Великобритании, Чехии, Канады, Франции, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Испании, Швеции, Швейцарии, Болгарии, Бельгии, Японии, Греции, Эстонии, Грузии, Ирландии, Молдовы», – говорится в сообщении.

В зале самого театра находилось 200 зрителей. Поздравления с премьерой спектакля были направлены в адрес его команды, а именно режиссера, а также исполнителя главной роли Сергея Безрукова, художницы Анны Матисон, художника по свету Тараса Михалевского, хореографа Анны Гилуновой, звукорежиссеров в лице Екатерины Мочалиной и Михаила Лузина, помощников режиссера Екатерины Михалькевич и Людмилы Москаленко.

Поздравления получили также актеры в лице Антона Хабарова, Карины Андоленко, Дианы Егоровой, Григория Фирсова, Ольги Смирновой, Елены Цагиной и Михаила Шилова.

Показ премьерных спектаклей также запланирован на 20 и 21 января, 12 февраля, 11 и 12 марта, 15 апреля, 12 мая, 26 июня 2021 года.