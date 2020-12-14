РИАМО - 14 дек. В городском округе Электросталь на продажу посредством электронного аукциона выставили нежилое помещение, площадь которого составляет 290,8 квадратного метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Электросталь Московской области объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения (50:46:0020104:229) площадью 290,8 квадратного метра, расположенного по адресу: улица Николаева, дом 28 А, помещение 02», – говорится в сообщении.

Объект представляет собой двухэтажное здание, которое стоит отдельно и имеет в наличии водо– и электроснабжение (скрытая проводка и канализация). Также помещение, выставленное на продажу, имеет коммерчески выгодное расположение и подходит для коммерческой деятельности.

Начальная цена за объект определена суммой в 9,56 миллиона рублей. Аукцион состоится 4 февраля 2021 года.

Для того, чтобы стать участником аукциона, необходимо оставить свою заявку на электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке, номер процедуры: 47225.