РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В подмосковном Подольске в результате столкновения иномарки с автобусом пострадала женщина, она получила множественные переломы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по Подольску.

Авария произошла 13 декабря в районе 21:35 на Большой Серпуховской улице напротив дома №37.

«Произошел наезд на стоящее транспортное средство – автобус ЛиАЗ. Столкнулся автомобиль Hyundai Sonata. В результате ДТП пострадала женщина – пассажирка иномарки, которая с многочисленными переломами была госпитализирована», – сказал сотрудник.