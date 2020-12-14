РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Команда чирлидеров из клуба Wild cats городского округа Люберцы завоевала второе и третье места на национальных соревнованиях по чир-спорту, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«В московском дворце спорта «Динамо» состоялись национальные соревнования по чир-спорту. Команда из клуба Wild cats заняла второе место в дисциплине чирлидинг-группа смешанная «Юниоры, юниорки», третье и четвертое места в дисциплине чирлидинг-стант в возрастной категории «Мальчики, девочки», - говорится в сообщении.

Чирлидеры из клуба Wild cats - воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец. Их тренировки проходят на базе школы №53 поселка Октябрьский.