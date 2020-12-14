РИАМО - 14 дек. В Подмосковье перед судом предстанут двое жителей Сергиево-Посадского округа 1990 и 1982 годов рождения по делу об убийствах и кражах, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Один из мужчин обвиняется в краже и убийстве двух лиц, второй — в краже и убийстве, совершенном группой лиц», — говорится в сообщении.

В ночь с 19 на 20 декабря 2019 года один из обвиняемых, находясь в квартире в городе Краснозаводске, в ходе ссоры с местным жителем 1977 года рождения нанес ему смертельный удар ножом в грудь.

После совершения убийства обвиняемый совместно со своим приятелем пришли в гости к их общему знакомому, с которым стали распивать спиртное. В процессе возник конфликт, в ходе которого мужчины совершили убийство хозяина квартиры, после чего скрылись.

Кроме этого, обвиняемые совершили кражу товаров из сетевого магазина на сумму около 5 тысяч рублей.

Уголовное дело утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.