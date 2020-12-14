РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Свыше 160 тысяч жителей подмосковного Красногорска сделали прививки от гриппа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Вопрос вакцинации от гриппа обсуждался на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства и главами муниципалитетов в понедельник.

«В Красногорске вакцинировано более 160 тысяч человек – это 62% населения. В округ поступило 157 300 доз вакцины, из них – 32 100 доз детской и 125 200 доз взрослой вакцины», - говорится в сообщении.

Еще почти 18 тысяч прививок сделано за счет работодателей - в вакцинировании приняли участие крупнейшие предприятия Красногорска: «Бецема», «ДАНА», «ТИГИ», «СоюзСнаб», «БилдЭкспо», «Императорский чай» и другие.

«Во всех пунктах вакцинации округа осталось свыше 7 тысяч доз вакцины, поэтому желающие сделать прививку могут обратиться в поликлинику по месту жительства», - заключается в материале.