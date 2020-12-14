РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. На открытом турнире по командной гимнастике Teamgym юные спортсмены из Люберец завоевали золотые и серебряные медали, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Пять команд в составе 35 юных гимнастов представили городской округ Люберцы на открытом турнире по командной гимнастике Teamgym в Ярославле 12 декабря. У команд 1 и 2 место в категории «первый юношеский разряд, мальчики», 2 место - в первом юношеском разряде, смешанные команды, 1 место - в третьем взрослом разряде, мальчики и 1 место - в третьем взрослом разряде, девочки», - говорится в сообщении.

Участниками турнира из Люберец стали воспитанники клуба спортивной гимнастики и акробатики «ДМИКО».

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 120 спортсменов.