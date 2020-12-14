РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В четвертом сезоне Люберецкой любительской баскетбольной лиги за звание чемпионов борются 144 спортсмена, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«В новом сезоне за чемпионский титул в Люберецкой любительской баскетбольной лиге играют 12 команд - это 144 баскетболиста городского округа Люберцы и Москвы. Спортсмены борются за выход на чемпионат городского округа, путевка на который будет разыграна в финальной игре в мае 2021 года», - говорится в сообщении.

13 декабря во дворце спорта «Триумф» Люберец прошел очередной тур четвертого сезона со следующими результатами: Ip-Home - «Шарик» (62:61), «Вихрь» - М5 (100:53), «Олимп» - «Малаховка-1» (86:72), «Малаховка-2» - «Мужской клуб» (44:75).