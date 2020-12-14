РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 дек. Полицейские в городском округе Мытищи задержали подозреваемого в краже мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» обратился 26-летний местный житель с заявлением о том, что его знакомый в квартире на улице Колпакова похитил мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.