РИАМО - 14 дек. Жители Московской области активно пользуются онлайн сервисом «Умная платежка» который позволяет управлять предоставлением жилищно-коммунальных услуг с помощью смартфона, в соответствующем мобильном приложении уже зарегистрировались свыше 127 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Сервис был запущен в августе на базе личного кабинета «МособлЕИРЦ». Комитет Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики провел круглый стол на тему «Цифровизация в жилищно-коммунальном хозяйстве Московской области», на котором обсуждалось внедрение сервиса.

«Одной из социально значимых услуг, особенно в текущей ситуации с пандемией, является возможность получения платежных документов за жилищно-коммунальные услуги и их оплаты в электронном виде, не выходя из дома. Как мы знаем, сейчас в Московской области идет внедрение сервиса «Умная платежка», - сказал председатель комитета Игорь Коханый.

Он уточнил, что важно было учесть в рамках сервиса, чтобы любой человек, далекий от сферы ЖКХ и не привыкший к сложному языку нормативных документов, мог наглядно увидеть, почему у него такая-то плата за услуги, ее составляющие, динамику их изменения по периодам и так далее.

По словам замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Олега Романова, «Умная платежка» позволяет контролировать корректность расчета ЕПД. Также она обеспечивает контроль корректности ввода показаний приборов учета, передачу показаний онлайн. К тому же теперь не нужно ходить в офис, субсидии, справки и выписки можно получить онлайн. Также услуги ЖКХ можно оплатить через Google Pay, Apple Pay.

Заместитель гендиректора по развитию ООО «МособлЕИРЦ» Артем Комаров отметил, что мобильное приложение скачали 127 790 абонентов, всего в личном кабинете МособлЕИРЦ зарегистрирован 281 101 пользователь. Передали показания 489 266 абонентов, была произведена оплата за ЖКУ на сумму более 1,1 миллиарда рублей.

В ходе заседания было отмечено, что некоторым пользователям приложения сложно разобраться в нем, поэтому предлагается предусмотреть в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении ЕИРЦ разделы методической помощи, а также раздел с информацией об изменениях в порядке расчета платы за ЖКХ, размерах тарифов, нормативов их потребления.