РИАМО - 14 дек. В Москве мужчина признан виновным в истязании и ненадлежащем воспитании сына, по решению суда он получил 3 года и 6 месяцев колонии, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел утром 16 апреля 2020 года в квартире жилого дома на западе Москвы. Подсудимый нанес своему сыну множественные удары в область головы и тела, а также удары металлической трубой.

«Мужчина полностью признал свою вину в преступлении, а также раскаялся в содеянном», — сказала Иванова.

Кунцевский районный суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, добавила она.