РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 дек. Мытищинский выпускники могут поступить в военно-морские вузы России, сообщается на сайте администрации горокруга.

С Военно-морским флотом РФ у Мытищ дружеские отношения – у округа два подшефных корабля в составе Вооруженных сил РФ: морской тральщик «Иван Голубец» Краснознаменного соединения кораблей ОВР Черноморского флота и малый ракетный корабль «Мытищи» 36-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота. Также Мытищи взяли шефство над 266 экипажем АПЛ Северного флота.

«Нынешних школьников приглашают избрать своей судьбой службу Родине в Военно-морском флоте РФ и поступить в высшие военно-морские учебные заведения: Военный институт (военно-морской) и Военный институт (военно-морской политехнический) Санкт Петербурга; Военно-морской институт, филиал в Калининграде; Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова во Владивостоке; Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова в Севастополе», - говорится в сообщении.

Договор с командованием тральщика «Иван Голубец» о развитии шефских связей и сотрудничестве в рамках военно-патриотического воспитания молодежи был подписан 13 мая 2007 года. С этих пор призывники из Мытищ направляются служить на морской тральщик, носящий имя первого Героя Советского Союза на Черноморском флоте.

«Более подробная информация об учебных заведениях Военно-морского флота, перечень специальностей обучения, документов, необходимых для поступления, правила и порядок поступления размещены на сайте: www.mil.ru», - уточняется в материале.