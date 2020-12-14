РИАМО - 14 дек. Жителям Московской области представили пять лучших горнолыжных склонов, которые расположены в городских округах региона, развлечение в виде поездки на горнолыжный курорт подойдет любителям экстрима и тем, кто соскучился по снегу, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

До спортивного комплекса «Волен», который расположен по адресу: Дмитровский округ, Яхрома, улица Троицкая, дом 1, удобнее всего добираться на автобусе № 401 от метро «Алтуфьево» до остановки «Улица Ленина» в Яхроме. Далее нужно идти пешком порядка 1 километра. Комплекс насчитывает 15 трасс, разделенных по уровню подготовки. Также в парке есть учебные и детские трассы, работает прокат спортинвентаря.

Горнолыжный центр «Лоза» располагается по адресу: Сергиево-Посадский округ, поселок Ситники. До станции Сергиев Посад можно добраться электричкой с Ярославского вокзала. Далее нужно пересесть на автобус №30 или №36 и доехать до остановки «Поворот на Бревново», откуда до цента можно дойти пешком. Он находится среди леса, здесь нет ветра, зато есть четыре трассы разного уровня сложности. Центр оборудован современными канатными дорогами и освещением. Есть прокат инвентаря.

Горнолыжный курорт «Царьград» находится по адресу: городской округ Серпухов, деревня Спас-Тешилово, дом 3. До Серпухова можно доехать электричкой с Курского вокзала. Потом пересесть на маршрутку №33к, а после выйти на остановке «Царьград», откуда до курорта остается 640 метров. На курорте работает своя школа катания с опытными инструкторами, а также прокат инвентаря. Скидки на подъем и инвентарь предусмотрены для детей 9-12 лет.

Посетителей горнолыжного комплекса «Лисья гора» (Балашиха, Леоновское шоссе) ожидают пять трасс с современными подъемниками, инструкторы, а также экстремальная трасса с перепадом высот до 95 метров. Есть прокат инвентаря. Чтобы добраться до спорткомплекса, надо доехать до станции Железнодорожная электричкой, потом пересесть на маршрутку №13к до остановки «Салтыковский зверосовхоз», откуда до комплекса остается 230 метров.

До горнолыжного комплекса «Снежком» (Красногорск, Красногорский бульвар, дом 4) можно добраться электричкой с Курского или Рижского вокзалов, которые следуют до станции Пенягино. Спортивный комплекс с горнолыжным склоном протяженностью свыше 360 метров работает круглый год. Здесь работает прокат, а разрешение на одновременное катание действует на 50 человек.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте https://travel.riamo.ru/podkasty.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>