РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Ранее судимого приезжего заключили под стражу в подмосковном Красногорске за грабеж, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местной жительницы о том, что в подъезде одного из домов на улице Геологов неизвестный, применив к ней насилие, похитил мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 43-летний уроженец Тульской области», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж».

Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.