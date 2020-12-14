РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 дек. На территории городского округа Мытищи самым крупным должником перед ресурсоснабжающими организациями является ООО УК «ПИК-Комфорт», сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах проанализировали задолженность УК за коммунальные услуги. По результатам проведенного анализа по имеющейся задолженности частных управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями общая просроченная задолженность всех управляющих компаний составляет 347 миллионов рублей.

«Учитывались долги за такие коммунальные ресурсы, как тепловая энергия, водоснабжение, электроснабжение по состоянию на начало декабря. Самым крупным должником на территории нашего округа оказалось ООО УК «ПИК-Комфорт», на втором и третьем месте находятся ООО УК «Август ЖКХ» и ООО УК «МСК» соответственно. Все ресурсоснабжающие организации на постоянной основе через суд взыскивают долги с управляющих организаций. Это касается ТСЖ и ЖСК», - говорится в сообщении.

Помимо основного долга с должников взыскивается государственная пошлина, а также пени, размер которых определяется ставкой рефинансирования ЦБ РФ и количеством дней просрочки оплаты.