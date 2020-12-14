РИАМО - 14 дек. В Московской областной думе 16 декабря пройдет последнее в осенней сессии пленарное заседание, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
На последнем заседании сессии будут рассмотрены изменения в закон «О потребительской корзине в Московской области», в рамках которых поменяется методика расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
По его словам, депутаты областного парламента вернутся к активной работе сразу по завершении новогодних каникул. Мособлдумой уже подготовлен план работы на первый квартал 2021 года.
Также в начале следующего года губернатор Московской области Андрей Воробьев традиционно представит отчет о результатах деятельности областного правительства за 2020 год.
«И депутаты подготовили свои вопросы к отчету - всего в перечень вошло более четырех десятков социально значимых тем», - добавил спикер Мособлдумы.
Последнее пленарное заседание осенней сессии начнется 16 декабря в 11:00. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте Мособлдумы и на YouTube-канале пресс-центра Мособлдумы.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии