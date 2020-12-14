РИАМО - 14 дек. В Московской областной думе 16 декабря пройдет последнее в осенней сессии пленарное заседание, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

На последнем заседании сессии будут рассмотрены изменения в закон «О потребительской корзине в Московской области», в рамках которых поменяется методика расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

«Также рассмотрим проект закона об установлении новых правил обращения со строительным мусором – документ был принят в первом чтении в ноябре. Кроме этого, комитет лесного хозяйства Московской области расскажет об итогах лесовосстановления в Московской области в 2020 году», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, депутаты областного парламента вернутся к активной работе сразу по завершении новогодних каникул. Мособлдумой уже подготовлен план работы на первый квартал 2021 года.

Также в начале следующего года губернатор Московской области Андрей Воробьев традиционно представит отчет о результатах деятельности областного правительства за 2020 год.

«И депутаты подготовили свои вопросы к отчету - всего в перечень вошло более четырех десятков социально значимых тем», - добавил спикер Мособлдумы.

Последнее пленарное заседание осенней сессии начнется 16 декабря в 11:00. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте Мособлдумы и на YouTube-канале пресс-центра Мособлдумы.