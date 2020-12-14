Високосный 2020 год запомнился многими неприятными событиями. Из-за пандемии коронавируса люди оказались запертыми на самоизоляции, потеряли работу или пережили развод. Помимо «короны», в мире произошли политические скандалы и экологические катастрофы, а еще в России из жизни ушло немало известных деятелей культуры. Многие списали на неудачный год личные проблемы и несчастья. Но нашлись и те, кто сумел извлечь пользу из неприятностей. Как именно – жители Московского региона рассказали РИАМО.

Антон, 29 лет:

«Мысль, которая крутилась в голове долгие годы: скорее бы война или глобальная мировая проблема. Наконец, пришла «корона». Сам я уже переболел, причем почти бессимптомно.

Считаю, что в 2020 году произошла своеобразная чистка, которая давно была необходима.



Люди привыкли, что им все дается легко, и изгадили планету, поэтому хватит лить слезы. Во время Второй мировой все думали, где бы достать продукты и одежду потеплее, а потом «разъелись» и разленились, получив все: бренды, интернет, деликатесы. В ответ стали уничтожать экологию и выбросили в мусорку мораль.

Неудивительно, что сама природа мстит, а все, что происходит – тому доказательство. Если задуматься, что мы пережили в 2020 году? Это расплата, чтобы люди осознали, что они с собой делают. А коронавирус – вишенка на торте.

Смотришь на глупых девочек в Tik Tok, строящих из себя героинь поколения, и думаешь, если такие заболеют, то это естественный отбор.

Такая же история – с политиками и теми, кому нечем заняться».

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Валентина, 38 лет:

«В 2020 году я избавилась от старой и нудной работы. До этого я просиживала штаны в фирме по продаже канцтоваров и отвечала за общение с некоторыми иностранными клиентами. Когда началась эпидемия и нам стали сокращать и без того невысокие зарплаты, а кого-то и вовсе увольнять, поняла – пора что-то менять.



В тайне от начальства я начала искать подработки с английским языком. Подруга посоветовала репетиторство. Сначала я не отнеслась к этому серьезно, но потом меня уволили – и выхода не осталось.

У подруги есть очень состоятельная знакомая, дочь которой осталась без дополнительных занятий по английскому из-за пандемии: ее репетитор побоялись ездить к ней из-за коронавируса. Обучение пошло весьма успешно, и клиентка порекомендовала меня своим богатым друзьям.

Оказалось, что преподавание – мое призвание, и сейчас я получаю около 70 тысяч рублей в месяц, что выше моей прошлой зарплаты.



Недавно мне поступило предложение поработать личным переводчиком. Работа непыльная – роскошная обстановка, светские приемы, что еще нужно?

Хотя коронавирус принес кучу проблем, считаю, что мне повезло схватить удачу за хвост».

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Мирослава, 25 лет:

«Странно жаловаться, ведь этот год подарил мне отношения, о которых я мечтала всю жизнь. Если бы не «корона», возможно, этого не случилось бы.

Мы с парнем познакомились в магазине: я пришла закупаться мылом, антисептиками и туалетной бумагой, а он выбирал продукты и уронил стеллаж. Я ему помогла – и это перевернуло нашу жизнь, как в кино.

Теперь мы практически все время вместе. Когда я болела коронавирусом, мой парень меня поддерживал: приносил приготовленный своими руками бульон, постоянно звонил, составлял романтические плей-листы, чтобы поднять мне настроение, и даже успел понравиться родителям.



Может, это судьба. В любом случае, мы вместе уже полгода и расходиться не планируем».

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Геннадий, 27 лет:

«По натуре я социофоб, поэтому с приходом коронавируса наконец-то вздохнул с облегчением: благодаря пандемии улицы на какое-то время опустели.

В начале пандемии, когда наступила самоизоляция, я почувствовал себя супергероем, которому все по плечу.

Раньше в маршрутке я забивался в угол с наушниками, но из-за пандемии пассажиров заметно поубавилось и стало легче ездить в транспорте. Та же история с магазинами и аптеками. Вместо того, чтобы полчаса стоять в очереди на кассу самообслуживания, можно было спокойно выбрать и купить еду, когда вокруг не ходят толпы.



Мои контакты свелись практически до нуля. Общался я только с родителями в мессенджерах. Даже бургеры из «Макдака» мне оставляли у двери. Из-за коронавируса все это было оправдано, и я не так часто вспоминал о своих проблемах с социофобией. Конечно, это не решение, и эпидемия – ужасное событие, но я был рад такому перерыву.

Когда люди снова вышли на улицы, все вернулось на круги своя, но хоть какая-то передышка у меня была».

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Мария, 44 года:

«Мой сын столкнулся с большими проблемами в 10-м классе. Он жаловался, что над ним издеваются одноклассники, но вмешиваться запрещал. Переводиться в другую школу было глупо, ведь до конца учебы осталось всего ничего.



Но когда школы перевели на дистанционный режим, он вздохнул с облегчением и все пошло отлично.

Буллинга в жизни сына не стало: теперь его никто не оскорбляет, не пихает в коридорах и не выливает на него сок.



Сын успокоился и стал больше времени уделять учебе. Многие его одноклассники, наоборот, разленились и их успеваемость упала, а он улучшил оценки.

Дистанционка – лишь инструмент, который кто-то используетс пользой, а кто-то, наоборот, деградирует. Когда в школе снова начнутся занятия, я, скорее всего, переведу сына на постоянное домашнее обучение».

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Егор, 30 лет:

«Год и правда был трудным. Мы с девушкой оказались заперты в четырех стенах, но отлично провели время. Я даже извлек из кризиса выгоду.

Раньше мы каждые выходные ходили в кинотеатр, а в период самоизоляции многие онлайн-платформы запустили более длительный бесплатный пробный период. Появилась возможность смотреть больше хороших сериалов, а онлайн-магазины дарили игры бесплатно или с большой скидкой.

То, что раньше было мне не по карману, вроде GTA 5 или Kingdom Come Deliverance, стало общедоступным.

Я круто отдохнул, пока резался в игрушки. Даже моя девушка, которая была далека от игр, присоединилась ко мне.

Я расширил свои геймерские навыки и заодно нашел, чем себя занять. Но и реальная жизнь никуда не делась: моя работа перешла в онлайн.

Мне нравится, что мир постепенно перестраивается и становится более технологичным, даже пенсионеры освоили компьютеры и смартфоны. Возможно, мы ступаем в новый век, и любые перемены стоит принять как данность».