РИАМО - 14 дек. Глава федерального Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал новые сниженные цены на подсолнечное масло и сахар в российских магазинах, сообщает kp.ru.
Ранее глава кабина Михаил Мишустин поддержал идею об установлении предела колебания цен на социально значимые продукты на уровне 10%.
Соглашения с розничными сетями о снижении цен на сахар и подсолнечное масло будут заключены до 20 декабря.
Сахар-песок и подсолнечное масло сильнее всего подорожали в ноябре. Ранее на рост цен на продукты обратил внимание президент РФ Владимир Путин.
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