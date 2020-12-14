РИАМО - 14 дек. Глава федерального Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал новые сниженные цены на подсолнечное масло и сахар в российских магазинах, сообщает kp.ru.

Ранее глава кабина Михаил Мишустин поддержал идею об установлении предела колебания цен на социально значимые продукты на уровне 10%.

«Цены производителей на подсолнечное масло в России снизятся до 95 рублей, розничные - до 110 рублей. <...> Цены производителей на сахар за счет предпринимаемых мер снизятся до 36 рублей за килограмм, а розничные - до 46 рублей за килограмм», - говорится в сообщении.

Соглашения с розничными сетями о снижении цен на сахар и подсолнечное масло будут заключены до 20 декабря.

Сахар-песок и подсолнечное масло сильнее всего подорожали в ноябре. Ранее на рост цен на продукты обратил внимание президент РФ Владимир Путин.​