РИАМО - 14 дек. Московский городской суд отложил на 17 декабря рассмотрение дела в отношении полицейских, обвиняемых в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«Рассмотрение дела перенесено на 17 декабря в 11 часов», - сказал собеседник агентства.

Журналиста Ивана Голунова задержали летом 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, и через несколько дней его прекратили. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года были арестованы пять сотрудников УВД по ЗАО Москвы. По версии следствия, оперативники подбросили в рюкзак Голунова наркотики, после чего сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий и возбудили в отношении журналиста дело. ​