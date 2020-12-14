РИАМО - 14 дек. В столице началась запись на вакцинацию работников центров госуслуг, культуры, сферы торговли и услуг, ранее такая возможность появилась для сотрудников городских образовательных и медорганизаций, а также работников соцслужб, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все, кто заняты в этих областях, находятся в постоянном контакте с большим количеством граждан. Поэтому для этих категорий создана возможность первоочередной вакцинации», — добавила Ракова.

Она добавила, что круг лиц, имеющих право на прививку от коронавируса, будут постепенно расширять.

В Москве открыли 70 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт трудоустройства в соответствующей отрасли. Для этого подойдет справка с места работы.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.