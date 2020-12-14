РИАМО - 14 дек. Московский городской суд прекратил производство по делу в отношении столичного хосписа «Дом с маяком» в виду малозначительности правонарушения и отменил назначенный штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

Ранее Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал хоспис за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов. Учреждение признали совершившим административное правонарушение по статье 6.16 КоАП РФ. При этом суд счел невозможным ограничиться предупреждением.

«Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения», — говорится в сообщении.

«Дом с маяком» является частным медицинским благотворительным учреждением, которое в 2018 году создали Лида Мониава и Нюта Федермессер. Фонд помогает неизлечимо больным детям и молодым людям до 25 лет, поддерживая детские хосписы на территории Москвы и Подмосковья.